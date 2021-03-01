13 لجنة تستقبل طلاب «أول ثانوي فني» لأداء الامتحانات بالوادي الجديد

استقبلت المدارس الفنية بالوادى الجديد، طلاب الصف الأول الثانوي الفني، لمواصلة آداء امتحانات الفصل الدارسي الأول، في اليوم الثاني لهم.وأكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه تقدم لآداء الامتحانات نحو 2333 طالب وطالبة أمام 13 لجنة موزعة ما بين (تجاري، صناعي، زراعي)، ووسط إجراءات احترازية وقائية لضمان سلامة الجميع.وعلى جانب آخر يتابع النيلي سير أعمال الامتحانات بمدارس التربية الخاصة، حيث يؤدى طلاب الصفوف السادس والسابع والصف الأول الثانوي الامتحانات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا على ضرورة توفير الجو الآمن والملائم لضمان سير العمل بكل يسر وسهولة.