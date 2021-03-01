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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير: الجيش السوداني استرد أراضٍ بعد معركة شرسة على الحدود الإثيوبية

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:42 ص
الجيش السوداني
الجيش السوداني
وكالات
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أفاد تقرير إخباري سوداني بأن منطقة الفشقة الكبرى، بولاية القضارف شرقي السودان، شهدت مواجهات شرسة بين الجيش السوداني، وميليشيات إثيوبية كانت استولت على مساحات زراعية واسعة داخل الأراضي السودانية.

ونقل موقع "سودان تريبيون" عن مصادر عسكرية موثوقة القول إن وحدات من الجيش وقوات الاحتياط خاضت أمس الأحد معارك طاحنة باستخدام الأسلحة الثقيلة.

وكانت ميليشيات إثيوبية من قوميتي الأمهرا والكومنت نفذت الأسبوع الماضي هجمات مسلحة على مزارعين سودانيين في الشريط الحدودي بين البلدين.

وقالت المصادر العسكرية:"استطاع الجيش دحر الميليشيات من مشروعي إبرة وتدلي ومطاردتهم حتى مستوطنة برخت على الحدود السودانية الإثيوبية".

وأفادت بأن الجيش أقام معسكرا ونقطة ارتكاز في مستوطنة "حسن كردي" قبالة الحدود مع إثيوبيا، فيما لا تزال عمليات مطاردة الميليشيات مستمرة.

وبحسب المصادر فإن هذه المعركة مكنت القوات السودانية من التوغل مجددا وإعادة السيطرة الكاملة على المساحات الزراعية في الفشقة الكبرى بمحاذاة إقليم تيجراي بطول 110 كلم.

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