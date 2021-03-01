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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوى العاملة بالقاهرة تتلقى 931 شكوى خلال يناير

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:41 ص
القوى العاملة
القوى العاملة
دعاء جابر
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قال محمد طه مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، إن المديرية تلقت خلال شهر يناير الماضي، 931 شكوى، منها 166 شكوى تم تسويتها وديًا، وتم إحالة 239 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 83 شكوى، وإحالة 15 شكاوى لجهات أخري طبقًا للاختصاص، وتبقى 428 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأشار مدير المديرية إلى أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 270 ترخيصا جديدا لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 170 أجنبيًا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات، كما قامت باستخراج 1748 شهادة قياس مستوى المهارة، و1763 رخصة مزاولة المهنة.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 300 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 262 محضرا لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 160 شكوى، وتم تسوية 110 شكاوى منها وديًا.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 141 منشأة، وإعادة التفتيش على 209 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 56 محاضر سلامة وصحة مهنية و14 غلق إداري، كما تم بحث 4 شكاوى، وعقد 3 ندوات توعية.

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