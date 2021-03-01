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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: تعيين 6292 شابا في القاهرة خلال شهر يناير

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:38 ص
سعفان
سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 6292 شابًا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 45 من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 19080 شابًا، وذلك خلال شهر يناير الماضي.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 40 منحة مولود بإجمالى 80 ألف جنيه، و20 منحة زواج بمبلغ 60 ألف جنيه، و4 منحة وفاة بمبلغ 40 ألف جنيه، و5 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 10 آلاف جنيه، فضلًا عن عمل عملية جراحية بمبلغ 2000 جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه 192 ألف جنيه لـ70 حالة.

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