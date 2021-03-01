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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

كوريا الجنوبية تطرح نموذجًا لأول طائرة مقاتلة مصنعة محليًا في أبريل

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:37 ص
طائرة مقاتلة مصنعة
طائرة مقاتلة مصنعة محليًا
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أعلنت وكالة شراء الأسلحة في كوريا الجنوبية، أنها ستعرض في أبريل القادم نموذجًا أوليًا لأول طائرة مقاتلة مصنعة محليا.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية «يونهاب» عن جونغ كوانغ-سون، مسؤول برنامج "كيه إف-إكس" (KF-X) في إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي الكوري قوله، إن بلاده تعمل على الجيل التالي من مشروع تطوير الطائرات المقاتلة منذ أواخر عام 2015، لاستبدال أسطول القوات الجوية القديم إف-4 بطائرات إف-5 المقاتلة.

وأضافت أن الطائرة الحربية الجديدة تحتوي على 10 أوعية للصواريخ الجو جو وأسلحة أخرى، وهي قادرة على الطيران بسرعة 2،200 كيلومتر في الساعة بمدى طيران يصل إلى 2.900 كيلومتر وحمولة قصوى تصل إلى 7.700 كيلوغرام.

وأوضحت الوكالة أن شركة "كيه إيه أي" (KAI) لتصنيع الطائرات الوحيدة من نوعها في البلاد، إلني تقود المشروع الذي تبلغ تكلفته 8.8 تريليونات وون (7.9 مليارات دولار)..مشيرة إلى أن الشركة تخطط لاستكمال بناء ثلاثة نماذج أولية بحلول نهاية العام والانتهاء من تجميع ثلاثة نماذج أخرى في النصف الأول من العام المقبل. ومن المقرر إجراء أول اختبار طيران في عام 2022 واكتمال التطوير بالكامل في عام 2026.

ورفض المسؤولون التعليق على السعر المستهدف للطائرات، وقالوا إنه سيحدد بناء على وضع السوق بحلول الوقت الذي ستدخل فيه الطائرات مرحلة الإنتاج الضخم.

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