توفير 25 فرصة عمل للمصريين في إيطاليا

استطاع مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو، توفير 25 فرصة عمل بداخل إيطاليا لمصريين موجودين، وذلك فى إطار حرص المكتب على توفير فرص عمل للمصريين سواء المقيمين بالداخل أو بالخارج.وتلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه الملحق العمالي مجدي سيد حسنين رئيس المكتب إلى أن المكتب تلقى 22 شكوى عمالية وتم حل تسوية 15 منها وديا وما زال هناك 7 شكاوي تحت البحث والدراسة.وأوضح مكتب التمثيل العمالي بميلانو أنه قام خلال يناير الماضي بـ12 زيارة ميدانية للمنشآت و3 زيارات للمصالح الحكومية، فضلا عن لقاءات واجتماعات مع الجالية المصرية بإيطاليا، كما قام بالرد على 109 استفسارات عبر الهاتف شكوى عمالية، وذلك على الرغم من أن مدينة ميلانو كانت تصنف منطقة حمراء شديدة الخطورة لمدة 23 يوما الأولى من شهر يناير الماضي.