كوريا الجنوبية ترتقي للمركز الـ8 في تصنيف «مرونة الاستجابة لكورونا»

ارتفعت كوريا الجنوبية في فبراير بمقدار 4 مراكز عن الشهر الذي سبقه إلى المركز الثامن، في تصنيف وكالة «بلومبيرج» لمرونة الاستجابة لكورونا، الذي يشمل 53 دولة رئيسية في العالم.وذكرت وكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، اليوم، أن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة الثامنة من بين 53 دولة في تصنيف مرونة الاستجابة لكورونا في شهر فبراير من قبل وكالة «بلومبيرج».وجاءت في المركز الرابع في نوفمبر العام الماضي، عندما بدأت الوكالة هذا التصنيف، ثم تراجعت إلى المركز الثامن في ديسمبر العام الماضي وإلى المركز الـ12 في يناير الماضي، ومن ثم ارتفعت إلى المركز الثامن لأول مرة بعد 3 أشهر.وقالت الوكالة إن هذا التصنيف هو مقياس لأفضل الأماكن التي يمكن التواجد فيها في ظل انتشار كورونا، حيث يشمل التصنيف 11 عنصرًا، وهي عدد الإصابات لكل 100 ألف شخص شهريا، ونسبة الوفيات الشهرية وعدد الوفيات لكل مليون شخص وتأمين اللقاحات ودرجة الإغلاق والتنقل في المجتمع وتوقعات نمو الاقتصاد وغيرها.ويرجع ارتفاع كوريا الجنوبية في التصنيف في الشهر الماضي إلى تباطؤ ارتفاع عدد الإصابات وتأمين لقاحات كورونا، وانخفاض عدد الإصابات لكل 100 ألف شخص في كوريا الجنوبية من 40 إصابة في يناير إلى 25 إصابة في فبراير، وارتفاع نسبة تأمين اللقاحات إلى عدد السكان من 90% إلى 135%.وبقت نيوزيلندا في المركز الأول كما كانت في يناير، وتلتها أستراليا وسنغافورة وفنلندا والنرويج والصين وتايوان وكوريا الجنوبية واليابان وتايلاند.