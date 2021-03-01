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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يرتفع 1% بفعل ضعف الدولار

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:33 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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ارتفع الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين متعافيا من أقل مستوى فيما يزيد عن ثمانية أشهر الذي لامسه في الجلسة السابقة، إذ اعترى الضعف الدولار، بينما أقرت الولايات المتحدة حزمة تحفيز ضخمة بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وصعد الذهب في السوق الفورية واحدا بالمئة إلى 1750.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0544 بتوقيت جرينتش، وكان قد زاد 1.1 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وزاد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.1 بالمئة إلى 1748.50 دولار للأوقية.

وهوت أسعار الذهب ثلاثة بالمئة يوم الجمعة مسجلة أكبر هبوط شهري منذ نوفمبر 2016 في فبراير جراء ارتفاع عائدات السندات الأمريكية.

ويُعتبر الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم وهو النتيجة المحتملة لحزمة التحفيز الضخمة في حين يمثل ارتفاع عائدات السندات تحديا لهذا الوضع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.8 بالمئة إلى 26.84 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2344.76 دولار وكسب البلاتين 2.6 بالمئة إلى 1219 دولارا.

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