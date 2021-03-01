«القوى العاملة» تنجح في تحصيل 640 ألف جنيه مستحقات 7 عمال بجدة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة في المملكة العربية السعودية، نجح في تسوية مشكلة 7 عمال مصريين وديا، وبلغت إجمالي مستحقاتهم 153 ألفًا 100 ريال سعودي، أي ما يوازى 639 ألفا و958 جنيها مصريًا تقريبا.وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات 7 عمال لدى أصحاب الأعمال، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبد الرازق، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالي عبد الحليم محمود بالتفاوض وديا مع كفيل محل بمكة المكرمة، وحصول المواطن المصري " محمد. ع.أ"، فني بصريا، على 26 ألف ريال مستحقات نهاية الخدمة، فضلا عن حصول "إسلام. ص. ص"، صيدلي، على 43 ألف ريال مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى 26800 ألف ريال راتب ٤ شهور بالعمولة، وذلك من شركة طبية التي كان يعمل بها.وتفاوض الملحق العمالي عبد الحليم محمود مع شركة مصنع للمنتجات الخشبية، لحصول المواطن المصري "جمال.ع. أ. س"، نجار موبيليا، علي مستحقاته البالغة 20 ألف ريال مكافأة نهاية الخدمة، وجاري استخراج تأشيرة خروج نهائي له، كما تم حصول المواطن "أسعد. م. ع.أ"، حداد مسلح، على 6000 ريال راتب 3 شهور بالإضافة الي 700 ريال تذكرة سفر من كفيله، وحصول المواطن "حسين. م. ع"،عامل عادي، على 7 آلاف ريال مكافأة نهاية الخدمة، من مؤسسة بجيزان التي كان يعمل بها.كما تم تحصيل مستحقات المواطن "أحمد. ز.ع"، نجار موبيليا، على 6000 ريال راتب 3 شهور، بالإضافة تأشيرة الخروج النهائي من مؤسسة للمقاولات العامة التي كان يعمل بها.ونجح الملحق العمال عبدالحليم محمود، في إنهاء الخلاف بين المواطن المصري "محمود.ج.ح"،عامل منزلي، وكفيله "عبدالله. ع.أ" بالحصول علي 1200 ريال راتب 21 يوما وتذكرة سفر بحري، فضلا عن حل مشكلة المواطن "عشري. أ.أ.ش"، عامل شحن وتفريغ، وحصوله على 6400 راتب 3 شهور من المؤسسة التي كان يعمل بها، كما قام المكتب بمساعدته في نقل كفالته علي شركة أخرى.