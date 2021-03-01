بابا الفاتيكان يلتقي المرجع الشيعي علي سيستاني خلال زيارته للعراق

يبدأ البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الجمعة القادمة، زيارة للعراق تستمر حتى الثامن من مارس هي الأولى لحبر أعظم إلى هذا البلد دعما لأحد أقدم الجماعات المسيحية في العالم التي تقلص عدد أفرادها إلى 400 ألف، راهنا بعد نزاعات واضطهادات مستمرة منذ سنوات.وتشكل هذه الزيارة المرفقة بإجراءات أمنية استثنائية ووسط جائحة كوفيد-19، محطة أساسية في جهود البابا.وتتضمن الزيارة لقاء غير مسبوق بين البابا والمرجع الشيعي الكبير آية الله علي سيستاني، الذي لا يظهر علنا ونادرا ما يستقبل الزوار.وتغطي وكالة «فرانس برس» هذا الحدث مع فريق متكامل من الصحافيين والمصورين الفوتوغرافيين والفيديو يرافق البابا في كل تنقلاته خلال الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام.