أهالي «سنهور» بالبحيرة: «حياة كريمة» طوق النجاة لمواطني الريف (فيديو)

شهدت المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، نجاحا كبيرا، حيث شملت ثماني قرى بنطاق محافظة البحيرة بواقع 6 قرى بمركز ومدينة أبو المطامير، "زاوية صقر والياسينية والمهدية والرابعة بذور وعبد الحليم محمود واحمد بدوى"، بالإضافة لقرية على مبارك بوادى النطرون وقرية الخرطوم بمركز بدر.وخلال أكتوبر الماضى تم تدشين المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة"والتى تشمل 17 قرية فى 6 مراكز بالمحافظة لتنفيذ 208 مشاريع بتكلفة تقدر بمليار و250 مليون جنيه.وتشمل المرحلة الثانية مراكز دمنهور، ابوحمص، كفرالدوار، حوش عيسى، ابوالمطامير، وادى النطرون.انتقلت عدسة "الدستور" إلى قرية سنهور التابعة لدائرة مركز دمنهور، وفى البداية تحدث "نبيل عبد القادر" رئيس مجلس القرية، قائلا إن برنامج حياة كريمة هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصرى الذى عانى خلال الفترة الماضية من الإهمال فى المرافق والخدمات التي يتم تقديمها، لتأتى مبادرة الرئيس من خلال حياة كريمة وتقضى على الإهمال، وتتيح جميع الخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحى وتطوير مراكز الشباب، وإنارة، ورصف الشوارع.وأكد أن جميع الخدمات التى تم إدراجها سيتم العمل بها فى جميع القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية بسنهور، مشيرًا إلى أن مجلس قرية سنهور يشمل 8 معديات تم إدراجهم فى برنامج حياة كريمة، مؤكدا أنه سيتم إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب والصرف الصحى ومركز الشباب والبريد ورصف الشوارع.وأشار إلى أن خطة إدراج الخدمات فى برنامج حياة كريمة يتم عن طريق التشاور مع المحافظة ومجلس المدينة بالإضافة إلى المجتمع المدني.وأكد "محمود محمد الهوارى"، أحد سكان القرية، أنه فخور بما يحدث على أرض الواقع من تطوير وادراج جميع الخدمات التى تختص بالمواطنين من خلال مبادرة حياة كريمة، مشيرا أن مبادرة حياة كريمة هى طوق النجاة من قلة الخدمات داخل الريف المصرى، حيث أن المبادرة تشمل كل ما يهم القرى من خدمات، قائلًا "الرئيس السيسى عرف يحط ايده على الجرح الذى يعانى منه المواطنين داخل الريف المصرى".بنما أكد "سند حسن إسماعيل" أحد سكان القرية، أن سنهور عانت كثيرا من قلة الخدمات فى الماضي ليأتي الرئيس والأب عبدالفتاح السيسي بمبادرة حياة كريمة والتى ستقوم بتطوير وإدراج جميع الخدمات فى القرية بداية من إحلال وتجديد الصرف الصحى ومياة الشرب، وتجديد مكتب البريد، ومركز الشباب، ورصف وإنارة الشوارع داخل القرية، مشيدا بجهود الرئيس السيسى فى دعم القرى والفلاحين بهذه المبادرات.وأضاف أن جميع الخدمات تسير بخطى ثابتة لتنفيذ مبادرة الرئيس"حياة كريمة" للإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر إحتياجًا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتوفير كافة المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.