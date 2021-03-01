حظك اليوم.. برج الأسد الاثنين 1 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الأسد اليوم الإثنين 1 مارس 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تتخلص هذا اليوم من بعض القلق بشأن وضع مهني كان يضغط عليك ويثير قلقك ويوتر أجواءك العائلية.عاطفيًا: لن تحتاج إلى من يتوسط بينك وبين الحبيب على الرغم من المشاحنات والصدامات بين المواقف والآراء، فأنت من سيبادر إلى التقرب منه.صحيًا: مراحل استعادة العافية والنشاط قد تكون طويلة بعد الإهمال المتزايد للوضع الصحي.