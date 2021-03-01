إيران: ندعو واشنطن إلى العودة للاتفاق النووي لقبول الحوار

دعت الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة الامريكية للعودة للاتفاق النووي إذا أرادت منا قبول الحوار، حسبما أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل لها.على جانب آخر، يبدأ مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، مناقشة الملف النووي الإيراني وخروقات طهران الأخيرة للاتفاق.ويبحث أعضاء المجلس امكانية إصدار بيان إدانة لطهران حول تخفيض تعاونها مع الوكالة، بعد أن وزعت واشنطن رسالة على الدول الأعضاء تدعوهم فيها لتبني قرار يدين التحركات الإيرانية.