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القبلة

علي جمعة: علينا أن نفتح صفحة جديدة مع الله ولو مائة مرة في اليوم

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:21 ص
علي جمعة
علي جمعة
كتب: عمرو رشدي
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قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، "إن علينا أن نبدأ صفحة جديدة مع الله ولو مائة مرة في اليوم، سيد المرسلين ﷺ الذي غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ورفعه الله مقاما عليّا قال (إِنَّهُ لَيُغَان عَلى قَلْبِي، وَإِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ)، استغفاره من جنس آخر غير استغفارنا، لكنه يعلمنا الاستغفار الذي يتواءم ويتناسب مع طبيعتنا ورتبتنا؛ فالقلب له بابان، باب مفتوح على الخلق وباب مفتوح على الحق - سبحانه وتعالى -، الباب المفتوح على الحق تدخل منه الأنوار وتنكشف به الأسرار، والباب المفتوح على الخلق يتعامل به الإنسان مع الناس في مصالح الدنيا ومشاغلها، وسيد الخلق وإمام المرسلين ﷺ أُمر بتبليغ الدعوة من ربه وأرسله الله رحمة للعالمين وللناس كافة، فهو مأمور أن يتعامل مع الناس، فكانت الأنوار تدخل من شدة العبادة والتعلق بالله فتُغلِق باب الخلق، ريح من الأنوار يدخل فيغلق باب الخلق فلا يريد أن يرى أحدا، يريد أن يعتزل، وهذا لا يجوز فهناك رسالة لابد أن يبلغها، فيستغفر الله - سبحانه وتعالى - لانغلاق باب الخلق عنده حتى يفتحط.

وتابع جمعة، عبر صفحته على فيسبوك: "أما نحن فالأغيار هي التي تغلق باب الحق، وننسى فنتلهى بالأشياء والأشخاص والأحوال والأحداث وننشغل بكل شيء دون الله؛ فنستغفر أيضا حتى تدخل الأنوار ويُفتح باب الحق، سيدنا أبو الحسن الشاذلي استشكل الحديث، فمعنى (يُغان) أن تأتي سحابة أو شيء من هذا القبيل، فرأى النبي ﷺ في المنام وقال له( يا عَليّ غَين أنوار لا غَين أغيار)".


وأضاف: "غين أنوار حيث دخلت من باب الحق فأغلقت باب الخلق، ولكن لابد عليه ﷺ أن يبلغ رسالة ربه ويعامل الناس ويبيع ويشترى ويتزود ويحارب، فالغَين نوعان، غَين أغيار؛ يغلق باب الحق، وغَين أنوار؛ يغلق باب الخلق، وفي كليهما نستغفر ربنا، لأن إغلاق أي منهما يُعْتَبَرُ نقصا، ولذلك النبي ﷺ من اشتغاله بربه وشدة تعلق قلبه به ﷺ سها في الصلاة - وهذا في الظاهر - حتى يعلمنا عندما نسهو في الصلاة ماذا نفعل، قالوا (يا سائلي عن رسول الله كيف سها.. والسهو من كل قلب غافل لاه..
قد غاب عن كل شيء سره.. فسها عما سوى الله فالتعظيم لله".

وأوضح: "يعني سيدنا رسول الله ﷺ وهو في الصلاة تعلق قلبه بربه حتى نسى صلاته، ولكن نحن تتعلق قلوبنا بكل شيء سوى الله، مع أنه أقرب إلينا من حبل الوريد".

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