حظك اليوم.. برج الثور الاثنين 1 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الثور اليوم الاثنين 1 مارس 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: يحمل اليك هذا اليوم كمًّا من النقاشات الجيدة والنجاحات في الاتصال والتواصل مع فئات كبيرة.عاطفيًا:لا تكن متعدّد العلاقات وابحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية قبل أن تفقد كل شيء.صحيًا: ممارسة الرياضة بانتظام مفيدة للصحة، إذا ترافقت مع حمية صحية.