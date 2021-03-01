حظك اليوم.. برج الثور الاثنين 1 مارس 2021
الإثنين 01/مارس/2021 - 09:19 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الثور اليوم الاثنين 1 مارس 2021 والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: يحمل اليك هذا اليوم كمًّا من النقاشات الجيدة والنجاحات في الاتصال والتواصل مع فئات كبيرة.
عاطفيًا:لا تكن متعدّد العلاقات وابحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية قبل أن تفقد كل شيء.
صحيًا: ممارسة الرياضة بانتظام مفيدة للصحة، إذا ترافقت مع حمية صحية.
مهنيًا: يحمل اليك هذا اليوم كمًّا من النقاشات الجيدة والنجاحات في الاتصال والتواصل مع فئات كبيرة.
عاطفيًا:لا تكن متعدّد العلاقات وابحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية قبل أن تفقد كل شيء.
صحيًا: ممارسة الرياضة بانتظام مفيدة للصحة، إذا ترافقت مع حمية صحية.