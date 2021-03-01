حظك اليوم.. برج الميزان الاثنين 1 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الميزان اليوم الاثنين 1 مارس 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: وصول القمر الى برجك يبشّر بفترة مليئة بالمستجدات، ويستمر الوضع على ما هو عليه طوال الأسبوع، وتكون النتائج على قدر الآمال والطموح.عاطفيًا: تناسبك الظروف الحالية والتي تشجع على اجتياز العقبات وتذليلها وإن كانت هذه الاخيرة لن تظهر على الساحة حاليًا.صحيًا: لا تغامر بمستقبلك الصحي على حساب ساعات عمل إضافية لن تغنيك.