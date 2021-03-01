حظك اليوم.. برج العقرب الاثنين 1 مارس 2021
الإثنين 01/مارس/2021 - 09:17 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج العقرب اليوم الاثنين 1 مارس 2021 والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: تمرّ بيوم من الأحداث المهمة التي تضطرك إلى الصبر والاستعانة بكل هدوئك للتغلّب على المستجدات.
عاطفيًا: تتخلص من الصراعات مع الشريك أو مع الزوج، وقد يطرب حبيبك للكلام الجميل الذي تغدقه عليه فيتقرب منك أكثر فأكثر.
صحيًا: يمكن التغلب على القلق والاضطراب باللجوء إلى عالم نفس.
مهنيًا: تمرّ بيوم من الأحداث المهمة التي تضطرك إلى الصبر والاستعانة بكل هدوئك للتغلّب على المستجدات.
عاطفيًا: تتخلص من الصراعات مع الشريك أو مع الزوج، وقد يطرب حبيبك للكلام الجميل الذي تغدقه عليه فيتقرب منك أكثر فأكثر.
صحيًا: يمكن التغلب على القلق والاضطراب باللجوء إلى عالم نفس.