حظك اليوم.. برج القوس الاثنين 1 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج القوس اليوم الاثنين 1 مارس 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: يجعلك هذا اليوم اكثر انفتاحًا على بعض المؤسسات والأفكار والزملاء، وتتحسن العلاقة بالمحيط الخارجي والمتنافسين.عاطفيًا: تحلو لك اللقاءات وتتمنى البقاء إلى جانب الحبيب فترات طويلة لتعبّر له عن حبك الكبير ومدى تعلقك به حتى آخر العمر.صحيًا: العلاج النفسي يفيدك في التخلص من رواسب الماضي وإيجاد الحلول لمشكلاتك.