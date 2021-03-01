حظك اليوم.. برج القوس الاثنين 1 مارس 2021
الإثنين 01/مارس/2021 - 09:16 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج القوس اليوم الاثنين 1 مارس 2021 والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم اكثر انفتاحًا على بعض المؤسسات والأفكار والزملاء، وتتحسن العلاقة بالمحيط الخارجي والمتنافسين.
عاطفيًا: تحلو لك اللقاءات وتتمنى البقاء إلى جانب الحبيب فترات طويلة لتعبّر له عن حبك الكبير ومدى تعلقك به حتى آخر العمر.
صحيًا: العلاج النفسي يفيدك في التخلص من رواسب الماضي وإيجاد الحلول لمشكلاتك.
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم اكثر انفتاحًا على بعض المؤسسات والأفكار والزملاء، وتتحسن العلاقة بالمحيط الخارجي والمتنافسين.
عاطفيًا: تحلو لك اللقاءات وتتمنى البقاء إلى جانب الحبيب فترات طويلة لتعبّر له عن حبك الكبير ومدى تعلقك به حتى آخر العمر.
صحيًا: العلاج النفسي يفيدك في التخلص من رواسب الماضي وإيجاد الحلول لمشكلاتك.