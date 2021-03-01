حظك اليوم.. برج الجدي الاثنين 1 مارس 2021
الإثنين 01/مارس/2021 - 09:15 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الجدي اليوم الاثنين 1 مارس 2021 والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: لن تدع الآخرين يتدخلون في شؤونك، خوفًا من تعريض وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل.
عاطفيًا: تميل إلى شخص تعرفه يوقظ مشاعرك وتعود إلى الماضي وتبحث عن حب قديم محاولًا إحياءه، فيكون النجاح حليفك.
صحيًا: لكي يكون يومك مريحًا عليك النوم الساعات الضرورية لتستيقظ نشيطًا.
مهنيًا: لن تدع الآخرين يتدخلون في شؤونك، خوفًا من تعريض وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل.
عاطفيًا: تميل إلى شخص تعرفه يوقظ مشاعرك وتعود إلى الماضي وتبحث عن حب قديم محاولًا إحياءه، فيكون النجاح حليفك.
صحيًا: لكي يكون يومك مريحًا عليك النوم الساعات الضرورية لتستيقظ نشيطًا.