حظك اليوم.. برج الدلو الاثنين 1 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الدلو اليوم الاثنين 1 مارس 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: يجعلك هذا اليوم أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مادية مناسبة، تتبادل الآراء مع أشخاص قادرين على نصحك، وقد تتبنى وجهة نظر جديدة.عاطفيًا: تتخلص من سوء تفاهم مع الشريك وتظهر لك الحقيقة وتنكشف أمامك كل الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحًا.صحيًا: كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد تنفجر وتحطم وضعك الصحي، انتبه