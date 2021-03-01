اليوم.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تُناقش ملف النووي الإيراني

يناقش مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، الملف النووي الإيراني وخروقات طهران الأخيرة للاتفاق.ويبحث أعضاء المجلس امكانية إصدار بيان إدانة لطهران حول تخفيض تعاونها مع الوكالة، بعد أن وزعت واشنطن رسالة على الدول الأعضاء تدعوهم فيها لتبني قرار يدين التحركات الإيرانية، حسمبا اوردت وكالة رويترز الاخبارية.يأتي هذا على وقع تراجع إيران أمس عن موافقتها على عقد لقاء غير مباشر مع واشنطن عبر وساطة أوروبية.فقد استبعدت طهران مساء الأحد، عقد اجتماعًا غير رسمي مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية؛ لبحث سبل إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وأصرت على ضرورة رفع واشنطن جميع عقوباتها أحادية الجانب قبل ذلك.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده إنه «بالنظر إلى الإجراءات والتصريحات الأخيرة للولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية، لا تعتبر إيران أن هذا هو الوقت المناسب لعقد اجتماع غير رسمي مع هذه الدول، وهو ما اقترحه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي».في المقابل، اعتبر مصدر أميركي رفيع أن الرفض الإيراني يعد ببساطة جزءا من العملية الدبلوماسية.وقال بحسب ما نقلت وكالة «رويترز»: «لا نعتقد أن ذلك هو نهاية المطاف، ومن المؤسف رد الإيرانيون بالرفض، لكننا سنكون مستعدين لأي أفكار أخرى».