بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

أصيبت 15 عاملة، اليوم الإثنين، من العاملات في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل، أثناء ذهابهن إلى المصنع بعد انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية الدوية التابعة لمركز بنى سويف.وتلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإنقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية الدوية التابعة لمركز بنى سويف.وانتقلت 10 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابات هن «رشاء سلامة إسماعيل 40 سنة مصابة بكسر بالقدم اليمني، وسحر عماد محمد 26 سنة مصابة بكسر بالذراع اليمني، وهاجر محمد جمال 27 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وسناء علي حسن 30 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة، وفتحية أحمد محمد 28 سنة مصابة بكسر بالقدم اليمني، ورجاء فتحي سيد 26 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم».كما أصيبت «بطة محمد كمال 20 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وفاتن محمد جمال 26 سنة مصابة بكسر بالقدم اليمني، وطفل عامان مجهول الاسم، وجهاد عبيد جابر 28 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبة، ودينا عصام محمد 20 سنة مصابة باشتباه مابعد الارتجاج وكسر بالقدمين، وجهاد ناصر عبدالرحمن 20 سنة مصابة بكسر بالقدم اليمني، وأماني عيد عباس 28 سنة مصابة بكسر بالساعد الأيسر، وساره عادل طه 24 سنة مصابة بخلع بالكتف اليمني وكدمات متفرقة بالجسم.جرى نقل المصابات إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الإسعاف الأولية اللازمة.وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.