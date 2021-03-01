الخارجية الأمريكية تدين اعتقال مرشحين في انتخابات هونج كونج

أدان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن،اليوم الاثنين، اعتقال مرشحين مؤيدين للديمقراطية في انتخابات هونج كونج وتوجيه تهم بحقهم.ودعا بلينكن ـ في تغريدة على حسابه على موقع التواصل "تويتر" أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية ـ إلى "الإفراج الفوري عن المرشحين"، مضيفا أن المشاركة السياسية وحرية التعبير يجب ألا تعتبر جريمة.وفي نفس السياق قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عبر تويتر: " إن واشنطن تدعم المجتمع الدولي في حث سلطات بكين وهونج كونج،على إطلاق سراح المرشحين الديمقراطيين المحتجزين في هونج كونج"،وأن الاعتقالات "دليل إضافي على أن قانون الأمن القومي يهدف حقا إلى إسكات المعارضة وتقويض استقلالية هونج كونج".وقد وجهت شرطة هونج كونج، في وقت سابق، الاتهام إلى حوالي خمسين ناشطا،في التيار المطالب بالديمقراطية بتهمة "التخريب" في خطوة مرتبطة بالانتخابات التمهيدية التي جرت الصيف الماضي.كما أعلنت الشرطة أن 47 شخصا سيحاكمون بتهمة "التآمر لارتكاب عمل تخريبي" إحدى الجرائم التي وردت، في قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونج كونج ردا على أشهر من احتجاجات هزت المدينة في 2019.