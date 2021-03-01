رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس المفوضية الأوروبية: نحن في عصر الأوبئة.. وعلينا إعداد القطاع الطبي لذلك

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:09 ص
أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين
أ ش أ
طباعة
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنه يتعين على أوروبا إعداد قطاعها الطبي للتعامل مع عصر الأوبئة.

واعتبرت فون دير لاين في لقاءً عبر الهاتف أجرته معها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن الكتلة الأوروبية لا تزال تعيش في أصعب فترة بخصوص تسليم اللقاحات المضادة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وإن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه البقاء ساكنًا حتى يتم التغلب على الوباء.

وأشارت إلى خطط اقترحتها لتفعيل نظام رد فعل سريع على مستوى الاتحاد الأوروبي للاستجابة بسرعة أكبر للتهديدات الطبية الناشئة، وأن أوروبا مصممة على زيادة قوتها في إنتاج اللقاحات، مضيفة: «فنحن نعيش في عصر الأوبئة، فإذا نظرت إلى ما كان يحدث خلال السنوات القليلة الماضية، وأعني هنا أمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيبولا أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية أو حتى سارس، ستجد أن البشرية نجحت في احتواء جميع هذه جميع الأوبئة، لكننا سنخطأ حتما إذا اعتبرنا أن الأمر انتهى عندما تغلبنا على كوفيد-19 فالخطر لا يزال قائما».

وكانت فون دير لاين، كشفت في الشهر الماضي، عن تشجيعها لتفعيل خطط تأهب للدفاع البيولوجي تسمى «HERA Incubator»، من المنتظر أن تجمع بين الباحثين وشركات التكنولوجيا الحيوية والمصنعين والسلطات العامة لمراقبة التهديدات الناشئة والعمل على تصنيع اللقاحات، وهي خطة قريبة في أهدافها من "هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي" في الولايات المتحدة، والمكلفة بمهمة الاستجابة السريعة للتهديدات الصحية الجديدة.

وحول هذه الخطة، قالت فون دير لاين: هذه بنية تحتية لم تكن أوروبا تمتلكها، لكن يتعين علينا الآن أن نكون مستعدين لكل ما هو قادم، وكذلك للأوبئة المحتملة التالية، وهذه هي مهمة هيرا".

أما عن أخر صفقات اللقاحات التي أبرمتها أوروبا، أشارت فون دير لاين، إلى أن الكتلة الأوروبية في طريقها لتنفيذ عقد ثاني مع شركتي فايزر-بيونتيك، جنبا إلى جنب مع التعاقد على استلام لقاح جديد من انتاج شركة "جونسون آند جونسون"، والذي من المتوقع أن يتم الموافقة عليه في مارس.

وكانت فون دير لاين قد اعترفت أمام البرلمان الأوروبي في فبراير الماضي، بوقوع أخطاء في جهود التلقيح التي يبذلها الاتحاد الأوروبي، جعلته يتخلف عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومن بين الأخطاء والصعوبات استمرار مشاكل الإنتاج في منشآت شركة "أسترازينيكا" الأوروبية.

وأكدت المسئولة الأوروبية التزامها بهدف الكتلة في تسليم 300 مليون جرعة خلال الشهور القادمة، وأشادت بتوصل الاتحاد الأوروبي لتقنية mRNA، التي تُستخدم في لقاح فايرز-بيونتيك ويعتقد العلماء أنه يمكن استخدامها للتكيف بسرعة مع الطفرات الجديدة بالفيروس.

وأيدت أخيرا اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتقاسم ما يصل إلى خمسة بالمائة من الإمدادات للسماح بتطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية في البلدان النامية.

وقالت:" إننا نعاني جميعًا من حقيقة أن التوسع لم يكن بالسرعة التي كنا نظنها في البداية وليست كذلك، وهذا له تأثير عام في جميع أنحاء العالم، ولكن مع زيادة الإنتاج، أعتقد أننا يجب ألا ننسى أبدًا أنه فقط إذا كان لدى الجميع إمكانية الوصول إلى اللقاحات، فسوف تتغلب البشرية على هذا الفيروس".

موضوعات متعلقة

استعراض السيسي جهود استئناف الدراسة وإرجاء قانون الشهر العقاري الأبرز بالصحف

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

رابط نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 1-3-2021

الصور

image description

محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسرة ضحايا المنزل المنهار بقرية أولاد بدر

image description

محافظ دمياط تبحث حل مشاكل أهالي كفر الغوابين

image description

مبادرة لتخفيض أجرة التاكسي في الزقازيق.. ومؤسسها: فوجئت بالإقبال (صور)

image description

أسيوط: مساعدات مادية وعينية لمتضرري المنزل المنهار بأولاد بدر بمركز الفتح

image description

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بعدد من المدارس

الأكثر قراءة

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 1-3-2021

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع

الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

رصد حوت عنبر نافق طوله 18 مترا فى الصين

إضاءة أنوار دور السينما الألمانية فى دعوة من أصحابها للخروج من الإغلاق

أيام زمان

«السينما ظلمتنى».. اعترافات يوسف شعبان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

سيارته تحطمت تماما.. تفاصيل الحادث الذى نجا منه يوسف شعبان بأعجوبة

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

مقالات الرأي
منى رجب
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
المزيد

الثقافة

تشييع جثمان أرملة يوسف إدريس من مسجد السيدة نفيسة.. والعزاء مقتصر على العائلة

نسمة يوسف إدريس تنعى والدتها: «لن أقبل عزاء ولا رثاء فى أمى»

وفاة رجاء الرفاعى أرملة الكاتب يوسف إدريس

طائران أزرقان.. للكاتب ديفيد هربرت لورانس قصة عن غيرة المرأة