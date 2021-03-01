«الري»: تشديد إجراءات مواجهة كورونا.. وخطة لحماية الشواطئ

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19"، وذلك في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تخفيض العمالة قدر الإمكان وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، واستمرار العمل الميداني وحصر العمل المكتبي على الضرورات فقط.وشدد وزير الموارد المائية والري، الإثنين، على أهمية استمرارية عمليات التعقيم واستخدام المطهرات، وارتداء الكمامات لجميع العاملين والمترددين على جميع هيئات وقطاعات الوزارة، بالإضافة إلى عدم التزاحم أمام المصاعد أو المكاتب، واتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة للجميع، والاهتمام بعمليات النظافة، مؤكدًا اتخاذ إجراءات رادعة حال عدم اتباع الإجراءات الوقائية المطلوبة من جميع العاملين.وأوضح الوزير، خلال اجتماع مع قيادات الوزارة، إنه يتم تنفيذ عدة مشروعات من خلال هيئة حماية الشواطئ تستهدف حماية الشواطئ المصرية من عوامل النحر واسترجاع طبيعة الشواطئ الرملية، وحماية المنشآت والاستثمارات الساحلية، خاصة في ظل التغيرات المناخية وما يصاحبها من ارتفاع للأمواج وزيادة منسوب سطح البحر، بالإضافة لاكتساب مساحات إضافية من الأراضي يمكن الاستفادة منها كمتنفس للأهالي والمصطافين.