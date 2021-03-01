بينها تجليس أساقفة جدد.. أجندة البابا تواضروس الثاني في مارس

يستعد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لعدد من الفعاليات الهامة خلال شهر مارس الجاري.يترأس البابا تواضروس الثاني، ختام المجمع المقدس والذي بدأت لجانه اليوم بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، الخميس 4 مارس الجاري.كما يترأس البابا رسامات الأساقفة وتجليس أساقفة جدد يومي 6 و7 مارس، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.وعن أبرز رسامات البابا الأساقفة في مارس المقبل، فمن المقرر أن يتمم البابا تواضروس تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا؛ بالإضافة إلى تقسيم إيبارشية المنيا وأبو قرقاص إلى ثلاث إيبارشيات ورسامة أسقفين لكنائس أبو قرقاص وشرق النيل بالإضافة إلى أن البابا يتمم رسامة اسقفا لدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون؛ وذلك خلفا للأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير الذي رحل العام الماضي؛ بالإضافة إلى رسامة أسقفين للقاهرة واسقفا لنيوجيرسي.هذا ويترأس البابا تواضروس الثاني، وأساقفة المجمع المقدس، قداس الذكري السنوية الأولى لرحيل الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، والذي رحل العام الماضي صباح الاثنين 8 مارس الجاري؛ على أن يترأس أساقفة المجمع المقدس برئاسة البابا صباح الإثنين 9 مارس، قداس اليوبيل الذهبي لرحيل البابا كيرلس السادس بدير مارمينا العجائبي بصحراء مريوط.وفي السياق ذاته من المقرر ان يتراس البابا تواضروس الثاني، وأساقفة المجمع المقدس، يومي 10 و11 مارس الجاري، طقس صنع الميرون المقدس بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، ويستخدم زيت الميرون في إتمام السر الثاني الذي يناله الإنسان المسيحي بعد المعمودية مباشرة، والذي يحمل اسمه أيضا وهو سر الميرون، وفيه يدهن جسد المؤمن في جميع مفاصله بـ 36 مسحه.