التذكرة بـ130 دولارا.. خط بري لنقل الركاب بين مصر والأردن والعراق

التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، السفير أمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.وفى بداية اللقاء أكد الجانبان عمق العلاقة التى تربط القيادة السياسية فى الدولتين والشعبين الشقيقين المصرى والأردنى، وضرورة دعم التعاون المشترك فى كافة المجالات.وتم التباحث حول سبل دعم التجارة بين البلدين من خلال تذليل جميع العقبات فى موانئ الوصول وتسهيل نقل المنتجات المصرية إلى الأردن ومنها إلى الدول العربية مثل العراق وسوريا، وكذلك ضرورة تطوير شركة الجسر العربى (المملوكة لمصر والأردن والعراق)، وفتح أسواق جديدة لها لخدمة حركة التجارة بين الدول الثلاث ودول شرق إفريقيا.ثم تطرقت المناقشات إلى التعاون فى مجال السكك الحديدية، حيث أشاد السفير الأردني بالتطور الكبير الذى تشهده مصر فى هذا المجال، معربا عن رغبته فى التعاون المشترك فى مجال التدريب للطلاب والفنيين والمهندسين بمعهد وردان للسكك الحديدية، وهو ما رحب به وزير النقل، حيث أكد أن هذا المعهد صرح تعليمي تدريبي ضخم يضاهي المعاهد الموجودة بالدول المتقدمة، وأن هيئة سكك حديد مصر على استعداد تام لتدريب الأشقاء الأردنيين وكافة الأشقاء العرب فى هذا المجال.كما تم التأكيد على أهمية البروتوكول الموقع بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلى والدولى وشركة الاتحاد العربى السوبرجيت من الجانب المصرى، وكل من شركتى "جيت الأردنية" و"الوفود والمسافرين" العراقية الخاصة، لتسيير خط نقل بري بين الدول الثلاثة يبدأ من القاهرة مرورًا بعمان وصولا إلى بغداد والعكس، وذلك بسعر تذكرة للراكب مقدارها 130 دولارا، شاملة سعر العبارة بين مينائي نويبع والعقبة.وأكد الجانبان أن هذا الخط يهدف إلى تسهيل التنقل بين الدول الثلاثة وحركة العمالة المصرية لهذه الدول وحركة الطلاب والدارسين من هذه الدول إلى مصر.جدير بالذكر أن الحجز في مصر يتم من خلال شركة الاتحاد العربي سوبرجيت من خلال مكاتب الشركة المختلفة بأنحاء الجمهورية وأن كافة مواعيد الرحلات والاستفسارات متاحة على الموقع الالكتروني للسوبرجيت على الرابط التالي Www.superjet.com.eg