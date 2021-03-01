رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحف سعودية: استمرار الانتهاكات الحوثية بسبب قرار شطبها من قائمة الإرهاب

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:15 ص
الصحف السعودية
الصحف السعودية
أ ش أ
طباعة
سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم الإثنين، الضوء على جرائم الحرب الممنهجة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية على المدن واستهداف المدنيين، والتجمعات السكانية.

وتحت عنوان (الإرهاب الحوثي الإيراني): قالت صحيفة البلاد في افتتاحيتها " لقد أكد التحالف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير قدرات المليشيا الإرهابية، وحماية المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، فيما تظل المسؤولية قائمة على مجلس الأمن الدولي سياسيا وقانونيا لردع تلك الجرائم الحوثية، ووضع حد لدور إيران التخريبي في المنطقة والمتمثل في تزويد وكلائها الحوثيين بالأسلحة المهربة والصواريخ والمسيرّات في مخالفة صريحة للقرارات الدولية ذات الصلة، فنظام الملالي يسعى إلى إطالة أمد الصراع وتغذية الانقسام بين الشعب اليمني، ضمن مؤامرة تمكين نفوذهم السياسي والطائفي في المنطقة عبر ميليشياته الإرهابية، فيما ينشد الشعب اليمني استعادة وطنه آمنا ضمن حاضنته العربية والمجتمع الدولي.


من جانبها، أكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان (تُجّار الدم): أن هذا الاستهداف السافر المتتالي ؛ كان سببه الخطأ الاستراتيجي الذي وقعت فيه الإدارة الأمريكية بقرار شطب الجماعة الانقلابية من قائمة الإرهاب الأمر الذي رفع سقف جنرالات إيران في اليمن في مواصلة العبث والاجتراء عبر استهداف المملكة بتلك الاعتداءات التي تضرر منها الشعب اليمني.

وأوضحت أنه من المفترض أن يتخذ حيالها موقف دولي رادع؛ فهو لا يخرج عن كونه يندرج ضمن جرائم الحرب التي تعاقب عليها القوانين، وقد سبق هذا العمل البشع استهداف جنوب المملكة بعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار، تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح.

وبينت أن هذه الأعمال الخسيسة، وما تمثله من انتهاك جسيم للقوانين والأعراف الدولية جوبهت باستنكار وتضامن كامل من الدول والهيئات والمنظمات ودعمها المُستمر لكافة التدابير التي تتخذها المملكة لصون أمنها واستقرارها وحماية سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، إلا أنها ليست كافية ولا تعكس الاتفاق والإجماع الدولي الذي يسعى للسلام والاستقرار لجميع الدول وفي الوقت ذاته يقف بموجب المواثيق والمعاهدات وقبلها الضمير الإنساني لمجابهة أي عدوان أو انتهاك لتلك القوانين والأنظمة.

وأوضحت أن المملكة بما تملكه من ثقل وقوة إن على المستوى العسكري أو السياسي قادرة على لجم مثل هذه الأعمال العبثية ومن يقف وراءها ومن تحرّكهم أيديولوجيات وحسابات باتت معروفة لدى الجميع.

موضوعات متعلقة

استعراض السيسي جهود استئناف الدراسة وإرجاء قانون الشهر العقاري الأبرز بالصحف

الزمالك يواجه وادى دجلة بهدف تعزيز صدارته للدورى

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الصور

image description

محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسرة ضحايا المنزل المنهار بقرية أولاد بدر

image description

محافظ دمياط تبحث حل مشاكل أهالي كفر الغوابين

image description

مبادرة لتخفيض أجرة التاكسي في الزقازيق.. ومؤسسها: فوجئت بالإقبال (صور)

image description

أسيوط: مساعدات مادية وعينية لمتضرري المنزل المنهار بأولاد بدر بمركز الفتح

image description

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بعدد من المدارس

الأكثر قراءة

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

الحكومة: تأجيل تسجيل الشقق حتى نهاية ديسمبر 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

رصد حوت عنبر نافق طوله 18 مترا فى الصين

إضاءة أنوار دور السينما الألمانية فى دعوة من أصحابها للخروج من الإغلاق

الزمالك يواجه وادى دجلة بهدف تعزيز صدارته للدورى

أيام زمان

«السينما ظلمتنى».. اعترافات يوسف شعبان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

سيارته تحطمت تماما.. تفاصيل الحادث الذى نجا منه يوسف شعبان بأعجوبة

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

مقالات الرأي
منى رجب
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
المزيد

الثقافة

تشييع جثمان أرملة يوسف إدريس من مسجد السيدة نفيسة.. والعزاء مقتصر على العائلة

نسمة يوسف إدريس تنعى والدتها: «لن أقبل عزاء ولا رثاء فى أمى»

وفاة رجاء الرفاعى أرملة الكاتب يوسف إدريس

طائران أزرقان.. للكاتب ديفيد هربرت لورانس قصة عن غيرة المرأة