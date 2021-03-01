لجنة التفكيك السودانية تفصل مئات الموظفين وتسترد أموال وأسهم

أعلنت لجنة "تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال" في السودان، عن استرداد عدد من الأسهم والأراضي لمجموعة من الشركات والجهات لصالح الحكومة، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء السودانية.وقال وجدي صالح، عضو في اللجنة، إنه تم استرداد 30 مليون سهم من الأسهم، موزعة لشركة "حسان والعابد" للطرق والجسور المحدودة، وشركة الخرطوم للطرق والجسور المحدودة، وشركة "امبى الأعمال" للاستثمار التجاري المحدودة، وشركة "نعائم لاستثمار" الموارد المحدودة، وعدة شركات أخرى.وتابع، أن "هناك مشاريع ضخمة أسست من أموال الخزينة العامة، تم استردادها بعدد 100 سهم من شركة داجن لإنتاج الدواجن المحدودة (دواجن ميكو)، وكان الممول الأساسي لها وزارة المالية الاتحادية وولاية الخرطوم".كما أنهت اللجنة خدمة 233 من العاملين ببنك السودان المركزي والشركات التابعة له.وقال طه عثمان، عضو اللجنة، أن اللجنة توصلت إلى أن هؤلاء حصلوا على هذه الوظائف بغير وجه حق.