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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وول ستريت جورنال: إيران ترفض عرض محادثات نووية مباشرة مع أمريكا

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:50 ص
روحاني وبايدن
روحاني وبايدن
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سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء على رفض إيران عرض الاتحاد الأوروبي بإجراء محادثات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، في مخاطرة بتجدد التوتر بين طهران والعواصم الغربية.

ونقلت الصحيفة -في تقرير حصري نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين- عن دبلوماسيين غربيين رفيعي المستوى، قولهم إن رد إيران لا يقضي على آمال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إحياء الجهود الدبلوماسية لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015، الذي أبرم بين إيران وست قوى عالمية وتخلت عنه إدارة سلفه دونالد ترامب عام 2018.

واستدرك المسؤولون بالقول إنه فيما يبدو أن هذه الآمال آلت إلى طريق مسدود، إذ تريد إيران ضمانة بأنها لن تخرج من لقاء مع الولايات المتحدة بدون تخفيف بعض العقوبات، وهو ما استبعدته واشنطن حتى الآن.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأنه مع تصعيد طهران لأنشطتها النووية خلال الأشهر الأخيرة في انتهاك للاتفاق النووي لعام 2015 إلى جانب شن الولايات المتحدة ضربات جوية على الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية الإيرانية يونيو المقبل، حذر دبلوماسيون من أن فرص تخفيف التوترات باتت معرضة للخطر الآن.

ووفقا لوول ستريت جورنال، وقبل 10 أيام فقط، كان المسؤولون الغربيون يأملون في إحراز تقدم قريبًا نحو استئناف المفاوضات النووية.

وطرح الاتحاد الأوروبي فكرة إجراء محادثات في أوروبا تشمل جميع المشاركين المتبقين في اتفاق 2015 - إيران بالإضافة إلى الصين والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا، وبمشاركة الولايات المتحدة. ومن جانبها، أعلنت إدارة بايدن على الفور أن مبعوث واشنطن روب مالي سيحضر الاجتماع.

وكان مسؤولو الاتحاد الأوروبي يحاولون الحصول على اتفاق بشأن مواعيد الاجتماع وطرحوا إمكانية إجراء محادثات في فيينا أو بروكسل في الأيام المقبلة.

وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي إنه "متفائل بشكل معقول" إزاء احتمالات إحياء المفاوضات الرامية لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، إلا أن إيران أرسلت في نهاية الأسبوع ملاحظة تقول فيها إنها لن تحضر اجتماعًا في ظل الظروف الحالية.

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