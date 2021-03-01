«خط أحمر».. مجلس علماء باكستان يؤيد السعودية ويرفض تقرير مقتل خاشقجي

أيد أكثر من 1000 من علماء الدين في باكستان، تقرير الممكلة العربية السعودية بشأن تقرير المخابرات الأمريكية حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وفقا لما نقله الموقع الباكستاني "تربيون ذا اكسبرس".وقال المساعد الخاص لرئيس الوزراء لشؤون الوئام الديني والشرق الأوسط ورئيس مجلس العلماء الباكستاني حافظ محمد طاهر محمود أشرفي، الذي أشرف على مؤتمر علماء الدين الذي عقد في قاعة الحمراء في لاهور: "لقد أوفت المملكة العربية السعودية بمتطلبات العدالة في قضية المواطن السعودي خاشقجي، وإن سلام وأمن واستقرار السعودية عزيز على كل مسلم، ولن تقبل باكستان والأمة الإسلامية بأي خطوة ضد أمن واستقرار ودفاع المملكة العربية السعودية".وأضاف الأشرفي في كلمته أمام المؤتمر، أن العلاقة الباكستانية السعودية تقوم على أساس الإيمان وبالنسبة لنا، فإن استهداف حرمين الشريفين وقيادتها "خط أحمر".وأعلن المؤتمر أنه في الفترة من 1 مارس إلى 30 مارس، ستعقد مؤتمرات في باكستان حول الاستقرار على مستوى الدولة تحت عنوان "أمة واحدة مصير واحد" مع مناقشة موضوعات السلام والأخوة والاعتدال.يأتي هذا فيما أعلنت كلا من البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة تأييدهما لموقف الخارجية السعودية من التقرير الأمريكي.