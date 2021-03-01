اليوم.. «الكاتدرائية» تستقبل 5 لجان للمجمع المقدس بإجراءات احترازية

تبدأ جلسات المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.وتستقبل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، انعقاد 5 لجان وهم لجان الرعاية والخدمة وشئون الإيبارشيات والأسرة والعلاقات العامة والطقوس.ووفقا لمصادر كنسية مطلعة، كشفت أن كل لجنة تنعقد لمدة ساعة ونصف، ونصف ساعة تفصل بين اللجنة والآخرى لتعقيم المكان قبيل استئناف اللجنة التالية أعمالها كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتنعقد اجتماعات المجمع المقدس بمختلف لجانه الـ12 على مدار ثلاثة أيام بالكاتدرائية، على أن تعقد الجلسة الختامية للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح الخميس 4 مارس الجاري.يأتى ذلك بعد توقف دام لعام كامل للمجمع المقدس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وأطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حملة تعريفية بأسماء واختصاصات لجان المجمع المقدس، وتأتي هذه الحملة لتعريف أبناء الكنيسة بالأدوار المختلفة التي تقوم بها لجان المجمع، في سبيل خدمة احتياجاتهم الروحية والنفسية والاجتماعية والثقافية.