الصين: لا نسعى للهيمنة وقواتنا المسلحة لا تشكل تهديدا لأي دولة

أكدت وزارة الدفاع الوطني الصينية اليوم الاثنين، أن الصين تتبع طريق التنمية السلمية وسياسة خارجية مستقلة للسلام، وأن الصين لن تسعى أبدا للهيمنة أو توسيع مجال نفوذها.وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية -في تصريح اليوم؛ تعليقا على تقارير بأن الصين تقوم ببناء قوات مسلحة أكثر قوة وتقوم بتغيير سياستها الدفاعية الوطنية ذات الطبيعة الدفاعية- إن "الصين تعاونت مع القوات المسلحة لمختلف الدول الأجنبية في الحرب المشتركة ضد التهديدات والتحديات، مع الإسهام في حماية السلام العالمي".وأضاف المتحدث أن بناء وتطوير قدرات الدفاع الوطني الصيني والقوات المسلحة الصينية لا يشكل تهديدا لأي دولة أخرى.