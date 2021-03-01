أثناء أداء الامتحانات.. كيف يتجنب الطلاب الإصابة بكورونا؟

التباعد الاجتماعي



ارتداء القناع



استخدم الكحول:

غسل اليدين بالماء والصابون



تجنب لمس الوجه



مع انطلاق امتحانات نصف العام، هناك تخوف كبير بين الطلبة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث تتزايد مخاوفهم من انتقال العدوى أثناء تأديتهم الامتحان.وبحسب موقع "thehealthsite"، يقدم مجموعة من النصائح للطلبة خلال أداء الأمتحانات ومن ابرزها:يجب أن تحافظ على التباعد الاجتماعي بقدر المستطاع، حتى لا تنتقل العدوة لك.يجب ارتداء القناع أثناء التواجد في المدرسة، حيث أن القناع يحميك من التقاط العدوة.يجب عليك استخدام الكحول بشكل مستمر عند ملامسة أي شى للحفاظ على سلامتك.من الضروري غسل اليدين طول فترة تواجدك داخل المدرسة.يجب أن تتجنب لمس الوجه، خاصة وأن الفيروس يعيش على بعض الأسطح لمدة تصل لـ72 ساعة.