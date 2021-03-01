أثناء أداء الامتحانات.. كيف يتجنب الطلاب الإصابة بكورونا؟
الإثنين 01/مارس/2021 - 09:20 ص
هويدا سعيدطباعة
مع انطلاق امتحانات نصف العام، هناك تخوف كبير بين الطلبة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث تتزايد مخاوفهم من انتقال العدوى أثناء تأديتهم الامتحان.
وبحسب موقع "thehealthsite"، يقدم مجموعة من النصائح للطلبة خلال أداء الأمتحانات ومن ابرزها:
التباعد الاجتماعي
يجب أن تحافظ على التباعد الاجتماعي بقدر المستطاع، حتى لا تنتقل العدوة لك.
ارتداء القناع
يجب ارتداء القناع أثناء التواجد في المدرسة، حيث أن القناع يحميك من التقاط العدوة.
استخدم الكحول:
يجب عليك استخدام الكحول بشكل مستمر عند ملامسة أي شى للحفاظ على سلامتك.
غسل اليدين بالماء والصابون
من الضروري غسل اليدين طول فترة تواجدك داخل المدرسة.
تجنب لمس الوجه
يجب أن تتجنب لمس الوجه، خاصة وأن الفيروس يعيش على بعض الأسطح لمدة تصل لـ72 ساعة.
وبحسب موقع "thehealthsite"، يقدم مجموعة من النصائح للطلبة خلال أداء الأمتحانات ومن ابرزها:
التباعد الاجتماعي
يجب أن تحافظ على التباعد الاجتماعي بقدر المستطاع، حتى لا تنتقل العدوة لك.
ارتداء القناع
يجب ارتداء القناع أثناء التواجد في المدرسة، حيث أن القناع يحميك من التقاط العدوة.
استخدم الكحول:
يجب عليك استخدام الكحول بشكل مستمر عند ملامسة أي شى للحفاظ على سلامتك.
غسل اليدين بالماء والصابون
من الضروري غسل اليدين طول فترة تواجدك داخل المدرسة.
تجنب لمس الوجه
يجب أن تتجنب لمس الوجه، خاصة وأن الفيروس يعيش على بعض الأسطح لمدة تصل لـ72 ساعة.