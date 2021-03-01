بعد تصدرها «الترند».. أبرز إطلالات نسرين طافش الجريئة

إطلالات نسرين طافش



مكياج نسرين طافش



تسريحات شعر نسرين طافش



تصدرت الفنانة نسرين طافش مؤخرًا التريند بعد نشر صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلاله جريئة، حيث ارتدات فستان مكشوف الصدر باللون الأسود مع مكياج قوي وتركت شعرها منسدلا، وعلقت على الصورة قائلة "ثق بأن الصوت الهادئ أقوى من الصراخ، وأن التهذيب يهزم الوقاحة وأن التواضع يحطم الغرور والاحترام يسبق الحب".تتميز إطلالتها بالبساطة مع أختيار والجرئة، حيث تميزات الفنانه السورية، بإطلالتها الجريئة التي تجعل الكثير من رواد التواصل الأجتماعي تتفاعل معها ودائما يوصفها جمورها بـ"الجميلة".تعتمد نسرين طافش على اللمسات الجمالية الناعمة التي تخطف الأنظار، فهي تميل لوضع الألوان الترابية التي تبرز جمالها عن باسي الألوان.تظهر دائما بتسريحات شعر تبرز ملامحها فهي تفضل أن تتركه بطريقة منسدلة أو ترفعه لأعلى، ونصحبكم مع مجموعة من أبرز إطلالت نسرين طافش.