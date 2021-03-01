بعد تصدرها «الترند».. أبرز إطلالات نسرين طافش الجريئة
الإثنين 01/مارس/2021 - 09:23 ص
هويدا سعيدطباعة
تصدرت الفنانة نسرين طافش مؤخرًا التريند بعد نشر صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلاله جريئة، حيث ارتدات فستان مكشوف الصدر باللون الأسود مع مكياج قوي وتركت شعرها منسدلا، وعلقت على الصورة قائلة "ثق بأن الصوت الهادئ أقوى من الصراخ، وأن التهذيب يهزم الوقاحة وأن التواضع يحطم الغرور والاحترام يسبق الحب".
إطلالات نسرين طافش
تتميز إطلالتها بالبساطة مع أختيار والجرئة، حيث تميزات الفنانه السورية، بإطلالتها الجريئة التي تجعل الكثير من رواد التواصل الأجتماعي تتفاعل معها ودائما يوصفها جمورها بـ"الجميلة".
مكياج نسرين طافش
تعتمد نسرين طافش على اللمسات الجمالية الناعمة التي تخطف الأنظار، فهي تميل لوضع الألوان الترابية التي تبرز جمالها عن باسي الألوان.
تسريحات شعر نسرين طافش
تظهر دائما بتسريحات شعر تبرز ملامحها فهي تفضل أن تتركه بطريقة منسدلة أو ترفعه لأعلى، ونصحبكم مع مجموعة من أبرز إطلالت نسرين طافش.
إطلالات نسرين طافش
تتميز إطلالتها بالبساطة مع أختيار والجرئة، حيث تميزات الفنانه السورية، بإطلالتها الجريئة التي تجعل الكثير من رواد التواصل الأجتماعي تتفاعل معها ودائما يوصفها جمورها بـ"الجميلة".
مكياج نسرين طافش
تعتمد نسرين طافش على اللمسات الجمالية الناعمة التي تخطف الأنظار، فهي تميل لوضع الألوان الترابية التي تبرز جمالها عن باسي الألوان.
تسريحات شعر نسرين طافش
تظهر دائما بتسريحات شعر تبرز ملامحها فهي تفضل أن تتركه بطريقة منسدلة أو ترفعه لأعلى، ونصحبكم مع مجموعة من أبرز إطلالت نسرين طافش.
بعد تصدرها «الترند».. أبرز إطلالات نسرين طافش الجريئة
بعد تصدرها «الترند».. أبرز إطلالات نسرين طافش الجريئة
بعد تصدرها «الترند».. أبرز إطلالات نسرين طافش الجريئة
بعد تصدرها «الترند».. أبرز إطلالات نسرين طافش الجريئة
بعد تصدرها «الترند».. أبرز إطلالات نسرين طافش الجريئة
بعد تصدرها «الترند».. أبرز إطلالات نسرين طافش الجريئة
بعد تصدرها «الترند».. أبرز إطلالات نسرين طافش الجريئة
بعد تصدرها «الترند».. أبرز إطلالات نسرين طافش الجريئة
بعد تصدرها «الترند».. أبرز إطلالات نسرين طافش الجريئة
بعد تصدرها «الترند».. أبرز إطلالات نسرين طافش الجريئة
بعد تصدرها «الترند».. أبرز إطلالات نسرين طافش الجريئة
بعد تصدرها «الترند».. أبرز إطلالات نسرين طافش الجريئة
بعد تصدرها «الترند».. أبرز إطلالات نسرين طافش الجريئة
بعد تصدرها «الترند».. أبرز إطلالات نسرين طافش الجريئة
بعد تصدرها «الترند».. أبرز إطلالات نسرين طافش الجريئة
بعد تصدرها «الترند».. أبرز إطلالات نسرين طافش الجريئة
بعد تصدرها «الترند».. أبرز إطلالات نسرين طافش الجريئة
بعد تصدرها «الترند».. أبرز إطلالات نسرين طافش الجريئة
بعد تصدرها «الترند».. أبرز إطلالات نسرين طافش الجريئة
بعد تصدرها «الترند».. أبرز إطلالات نسرين طافش الجريئة
بعد تصدرها «الترند».. أبرز إطلالات نسرين طافش الجريئة
بعد تصدرها «الترند».. أبرز إطلالات نسرين طافش الجريئة