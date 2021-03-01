أثينا: هجوم 20 شخصا على قسم شرطة بالقنابل النارية والحجارة

ذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية اليوم الإثنين، أن هناك نحو 20 شخصا هاجموا مركز شرطة كيسارياني شرق العاصمة اليونانية أثينا بالقنابل النارية والحجارة أمس الأحد.وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أن المهاجمين لقسم الشرطة كانوا ملثمين، مشيرة إلى أنه لا توجد تقارير عن وقوع إصابات.وأضافت أن دراجتين تضررتا من دراجات دورية الشرطة اليونانية، فيما تم اعتقال 3 أشخاص من المهاجمين.