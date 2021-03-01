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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع رأي يكشف مخاوف الفرنسيين من جماعات «الإسلام السياسي»

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:36 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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أظهر أحدث استطلاع للرأي أن 69% من الفرنسيين، أي ما يقرب من 7 من كل 10 مواطنين فرنسيين، يقولون إن هناك مشكلة في علاقات جماعات "اليسار الإسلامي والإسلام السياسي" وتضامن اليسار مع جماعة الإخوان والجماعات الأخرى المتشددة.

كما وجد استطلاع موقع "Odoxa-Backbone" للأبحاث، أن الغالبية العظمى من المشاركين يعتقدون أن هناك مشكلة مع الجماعات اليسارية والأحزاب السياسية والشخصيات التي ترفض اتخاذ مواقف صارمة ضد جماعات الإسلام السياسي المتشدد خوفًا من "وصم" المسلمين ككل.

ووفقا لموقع الأبحاث، فإنه عندما تم تقسيم النتائج حسب الانتماء السياسي، أظهر الاستطلاع أن 82% من مؤيدي التجمع الوطني لمارين لوبان يعتقدون أن القضية تمثل مشكلة حقيقية، في حين أن 83% من الجمهوريين من يمين الوسط لديهم نفس الآراء.

كما وافق أنصار الجمهوريين بزعامة إيمانويل ماكرون بأن جماعات الإسلام السياسي تمثل مشكلة حقيقية في فرنسا بنسبة 80%، فيما وافق فقط 46% من المشاركين في الاستطلاع ممن ينتمون لليسار المتطرف على أن اليسار الإسلامي يمثل مشكلة، ومع ذلك رأى 63% من مؤيدي الحزب الاشتراكي أن قضية جماعات الإسلام السياسي تمثل مشكلة كبيرة لفرنسا.

جدير بالذكر أن وزيرة التعليم العالي بفرنسا " فريدريك فيدال" قد طالبت بضرورة التحقيق في ما وصفته بسيطرة رجال من جماعات الإسلام السياسي على الجامعات الفرنسية، وبدورها أعلنت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون أنها ستحقق في اليسار الإسلامي داخل جامعات البلاد.

واتخذت حكومة ماكرون خطوات لمحاربة الإسلام السياسي وما أسماه ماكرون "الانفصالية الإسلامية"، بما في ذلك إغلاق الجماعات المرتبطة بالإسلاميين المتطرفين.

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