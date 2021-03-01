4732 إصابة جديدة و60 وفاة بكورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الإثنين، تسجيل 4732 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليونين و447 ألفا و68 حالة.ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول إنه سجل 60 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 70 ألفا و105 حالات.وأفادت البيانات بأن حوالي مليونين و255 ألفا و500 حالة تماثلت للشفاء من المرض، بينما هناك 121 ألفا و400 حالة نشطة في البلاد.