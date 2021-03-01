هروب 20 ألف تركي إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب الفاشل في 2016

ذكرت صحيفة «حريت» التركية، أن حوالي 20 ألف مواطن فروا إلى اليونان المجاورة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الحكومة في عام 2016.وأضافت الصحيفة التركية، أن غالبية الـ19653 شخصًا الذين دخلوا اليونان بعد الانقلاب الفاشل، متهمون بالانتماء إلى حركة جولن، وهي جماعة دينية تؤكد أنقرة أنها دبرت الانقلاب.وبحسب الصحيفة، من بين 9000 مواطن تركي طلبوا اللجوء في اليونان، نجح 2000 فقط، بينما لم يستمع السبعة آلاف الباقون إلى طلباتهم بعد، كما تم رفض طلبات 697 مواطنًا تركيا.بعد فترة وجيزة من الانقلاب الفاشل، بدأت الحكومة التركية حملة قمع ضد أتباع الداعية المسلم فتح الله جولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة في المنفى الاختياري، كما تم تعرض أكثر من 150 ألف شخص، بما في ذلك الآلاف من المسؤولين العسكريين، للطرد أو الوقف من وظائفهم، بينما فر عشرات الآلاف من الأشخاص المشتبه بهم من أنصار جولن إلى الخارج، بما في ذلك اليونان المجاورة.