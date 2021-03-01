افتتاحيات الصحف تبرز زيادة حجم الاستثمارات الحكومية وتميُّز علاقة مصر والكويت

أبرزت صحيفتا "الجمهورية" و"الأهرام" - في افتتاحيتيهما اليوم الإثنين- الزيادة الكبيرة التي سوف تشهدها الخطة الاستثمارية الجديدة في حجم الاستثمارات الحكومية في العديد من القطاعات، في ظل اتجاه الدولة نحو تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تنطلق في ربوع الوطن، فضلًا عن اتسام العلاقات المصرية الكويتية بالشراكة الإستراتيجية الراسخة والقوية والمتشابكة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.من جانبها، سلطت صحيفة "الجمهورية" -تحت عنوان "استثمارات جديدة"- الضوء على أنه في ظل اتجاه الدولة نحو تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تنطلق في ربوع الوطن، فإن الخطة الاستثمارية الجديدة سوف تشهد زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الحكومية في العديد من القطاعات، وفي هذا الإطار، جاءت سلسلة الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الخطط الاستثمارية الحكومية خلال المرحلة المقبلة.واعتبرت الصحيفة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذه بنجاح كبير بشهادة كبرى المؤسسات الدولية الاقتصادية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين وخبراء المال والأعمال بمثابة دفعة قوية لجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية ودعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.وأشارت الصحيفة إلى أنه في هذا الصدد، ومن أجل الارتقاء بالخدمات وتعزيز مستوى المعيشة، جاءت مبادرات "حياة كريمة" وتوفير سكن صحي وملائم لسكان المناطق العشوائية والخطرة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا والأكثر فقرًا، وتطوير الريف المصري بصورة شاملة والاهتمام بأهم محاور بناء الإنسان، من خلال تطوير الخدمات الصحية وتوفير العلاج اللازم لأصحاب الأمراض المزمنة والقضاء على قوائم الانتظار في الحالات الدقيقة والحرجة، والارتقاء بالمنظومة التعليمية بصورة شاملة.وأكدت "الجمهورية" أن الاهتمام بالصحة والتعليم من أهم محاور بناء الإنسان وتحسين معيشته.من ناحيتها، ألقت صحيفة "الأهرام" -تحت عنوان "مصر والكويت.. علاقات إستراتيجية راسخة"- الضوء على أن العلاقات المصرية الكويتية تتسم بالشراكة الإستراتيجية الراسخة والقوية والمتشابكة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأنها تشكل نموذجًا جيدًا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات "العربية العربية" في التطوير والتعاون والتنسيق.ولفتت الصحيفة إلى أن البلدين تجمعهما العديد من الروابط والقواسم المشتركة في جميع المجالات، كما أن هناك تطورًا كبيرًا في مستوى تلك العلاقات خاصة في السنوات الأخيرة، فعلى المستوى الاقتصادي، توجد علاقات اقتصادية مهمة بين البلدين، ويتجاوز حجم التبادل التجاري بينهما أكثر من 4 مليارات دولار، كما أن الكويت أحد الشركاء المهمين في الاستثمار في مصر في مجالات عديدة.وأضافت أنه على الجانب السياسي، تتسم العلاقات بين البلدين بالتنسيق المستمر والتشاور الدائم حول مواجهة تحديات المنطقة ودرء الأخطار عن المنطقة العربية خاصة التدخلات الخارجية، وأيضًا العمل المشترك على دعم القضايا العربية في المحافل الدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة، وكذلك التنسيق بين البلدين في تسوية الأزمات والصراعات التي يشهدها العديد من الدول العربية خاصة سوريا واليمن وليبيا وغيرها عبر حلول سياسية توافقية في إطار الحفاظ على الدولة الوطنية العربية ووحدة وسيادة الدول العربية.وأكدت "الأهرام" أنه لا شك أن التعاون والتنسيق المصري الكويتي يصب في مصلحة شعبي البلدين، كما أنه يصب في مصلحة المنطقة العربية والحفاظ على الأمن القومى العربي، ودفع وتعزيز العمل العربي المشترك بما يحقق طموحات وتطلعات الشعوب العربية، كما أن مصر تدعم جهود الكويت المستمرة لتحقيق المصالحة العربية وبما يخدم التضامن العربي.