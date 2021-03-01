355 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الإثنين تسجيل 355 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 90 ألفا و29 حالة.وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1605 حالات.