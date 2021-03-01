رئيس وزراء الهند يتلقى أول جرعة من لقاح كورونا

تلقى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي اليوم الاثنين الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا في مؤسسة العلوم الطبية لعموم الهند بالعاصمة نيودلهي.ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن مودي قوله في تغريدة مرفقة بصورة وهو يتلقى اللقاح على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي،: "أخذت جرعتي الأولى من لقاح مضاد لكورونا في مؤسسة العلوم الطبية لعموم الهند، ومن الملفت للنظر كيف عمل أطباؤنا وعلماؤنا في وقت سريع لتعزيز المعركة العالمية ضد كوفيد-19".وأضاف مودي: أناشد جميع المؤهلين لأخذ اللقاح. معًا، دعونا نجعل الهند خالية من كوفيد-19.