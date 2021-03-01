ارتفاع اصابات كورونا فى أمريكا لـ28 مليون و605527

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 28 مليونًا و605 آلاف و527 حالة.وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الإثنين - بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة بلغ 513 ألفًا و91 حالة.وأشارت الجامعة إلى أنه تم توزيع 75 مليونًا و236 ألفًا و3 جرعات من اللقاحات ضد الفيروس في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى الآن.