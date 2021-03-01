بدء توافد طلاب الصف الأول الثانوى لأداء امتحان مادتى اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا

بدأ توافد طلاب الصف الأول الثانوي، لأداء امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، في ثاني امتحانات الفصل الدراسي الأول لهم، إلكترونيًا عبر أجهزة التابلت، بلجان معقمة ومأمنة بالمدارس، حفاظًا عليهم من فيروس كورونا.ويؤدي الطلاب في الفترة الأولى اللغة الأجنبية الأولى، وبالفترة الثانية الجغرافيا.وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.