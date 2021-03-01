إضاءة أنوار دور السينما الألمانية فى دعوة من أصحابها للخروج من الإغلاق

أضاء مشغلو السينما في جميع أنحاء ألمانيا أنوار دور العرض الخاصة بهم من أجل الإعلان بشكل واضح عن موعد إعادة فتح أبوابها للجمهور.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" انضمت أكثر من 300 دار سينما من برلين إلى كولونيا، إلى الدعوة وفقا لجمعية العاملين بصناعة السينما "إيه جي كينو".وصرح رئيس الجمعية كريستيان براوير:"بأننا نعيش بدون ثقافة منذ عدة أشهر". وقال إن الجمهور ربما يعتاد على القيود، لكن البقاء في المنزل بشكل مستمر لا يزال يمثل ضغطا.وقال إن هذه القضية تمثل مسألة حياة بالنسبة لمشغلى دور السينما وتم إغلاق دور السينما في ألمانيا منذ نوفمبر- جنبا إلى جنب مع العديد من المرافق الأخرى.وتأتي هذه الدعوة قبل يوم الأربعاء، حيث تستعد المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء الولايات الاتحادية في البلاد لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك أي تغيير في سياسات البلاد المتعلقة بفيروس كورونا.وفي الوقت الحالي، من المقرر إعادة فتح صالونات تصفيف الشعر اليوم الإثنين، ولكن من المفترض أن تظل قطاعات واسعة من الاقتصاد قيد الاغلاق حتى 7 مارس.وأراد مشغلو دور السينما أيضا التواصل مع السياسيين عشية مهرجان برلين السينمائي الدولي(برلينالي)، أحد أهم المهرجانات السينمائية في العالم، الذي يجري تنظيمه هذا العام في إطار يتسق مع ظروف الجائحة، حيث من المقرر تنظيم مهرجان رقمي للصناعة وحدث عام في الصيف.