رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جنوب أفريقيا تخفف قيود احتواء كورونا بعد تراجع فى الإصابات اليومية

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:49 ص
كورونا في جنوب أفريقيا
كورونا في جنوب أفريقيا
وكالات
طباعة
أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أنّ بلاده ستباشر تخفيف القيود الصارمة المفروضة لاحتواء فيروس كورونا وستنتقل من درجة التأهب الثالثة إلى الأولى، بعد "تراجع هائل" في أعداد الإصابات اليومية.

وحسبما أفاددت وكالة أنباء "فرانس برس" قال رامافوزا إنّ تخفيف القيود يبدأ اعتبارًا من منتصف الليل، ويتيح استئناف غالبية الأنشطة الاقتصادية في البلاد الساعية إلى إعادة بناء اقتصادها المتضرّر بشدّة جرّاء الجائحة.

وفي خطاب متلفز وجّهه للأمّة، أشار رامافوزا إلى إنّ البلاد خطت خطوات جبّارة في الأسابيع الثمانية الأخيرة، وقد سجّلت تراجعًا ثابتًا في أعداد الإصابات وحالات الاستشفاء.

وأضاف: "نظرًا إلى تراجع الإصابات، بات بإمكان البلاد أن تُخفّف بعضًا من القيود المفروضة على التنقّل والأنشطة الاقتصاديّة"، مؤكّدًا أنّ "هذا الأمر سيتمّ بحذر".

ولفت رامافوزا إلى أنّ البلاد سجّلت أقلّ من عشرة آلاف إصابة إضافيّة الأسبوع الماضي، بعدما كانت قد سجّلت أكثر من 40 ألفًا في الأسبوع الأخير من يناير ونحو 90 ألفًا في الأسبوع الأخير من ديسمبر.

ونسَبَ "التراجع الهائل" في الإصابات الإضافيّة إلى تدابير الوقاية وتبدّل السلوك وتراكم المناعة لدى المتعافين.

وبموجب درجة التأهّب الأولى، يقتصر حظر التجوّل على أربع ساعات بين منتصف الليل والرابعة فجرًا.

ويأتي خطاب رامافوزا غداة تسلّم جنوب أفريقيا دفعة ثانية من جرعات لقاح جونسون أند جونسون.

موضوعات متعلقة

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

«مش هدخل الامتحان وهعمل محضر».. وزير التعليم يعلق على رسالة طالب ثانوية

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

الزمالك يواجه وادى دجلة بهدف تعزيز صدارته للدورى

الصور

image description

محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسرة ضحايا المنزل المنهار بقرية أولاد بدر

image description

محافظ دمياط تبحث حل مشاكل أهالي كفر الغوابين

image description

مبادرة لتخفيض أجرة التاكسي في الزقازيق.. ومؤسسها: فوجئت بالإقبال (صور)

image description

أسيوط: مساعدات مادية وعينية لمتضرري المنزل المنهار بأولاد بدر بمركز الفتح

image description

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بعدد من المدارس

الأكثر قراءة

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

الحكومة: تأجيل تسجيل الشقق حتى نهاية ديسمبر 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

إضاءة أنوار دور السينما الألمانية فى دعوة من أصحابها للخروج من الإغلاق

الزمالك يواجه وادى دجلة بهدف تعزيز صدارته للدورى

أتليتكو مدريد يعزز صدارته للدورى الإسبانى بثنائية نظيفة فى فياريال

مارسيليا يتعادل مع ليون فى الدورى الفرنسى

أيام زمان

«السينما ظلمتنى».. اعترافات يوسف شعبان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

سيارته تحطمت تماما.. تفاصيل الحادث الذى نجا منه يوسف شعبان بأعجوبة

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

مقالات الرأي
منى رجب
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
المزيد

الثقافة

تشييع جثمان أرملة يوسف إدريس من مسجد السيدة نفيسة.. والعزاء مقتصر على العائلة

نسمة يوسف إدريس تنعى والدتها: «لن أقبل عزاء ولا رثاء فى أمى»

وفاة رجاء الرفاعى أرملة الكاتب يوسف إدريس

طائران أزرقان.. للكاتب ديفيد هربرت لورانس قصة عن غيرة المرأة