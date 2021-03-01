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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب لا يستبعد الترشح للرئاسة مرة أخرى فى عام 2024

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:56 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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في أول ظهور علني له منذ تركه منصبه، لم يستبعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب احتمال ترشحه مرة أخرى للرئاسة في عام 2024.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، لم يعلن ترامب في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين في أورلاندو بفلوريدا صراحة أنه سيرشح نفسه مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وفي إشارة إلى احتمال خوضه جولة جديدة في عام 2024، قال الرئيس السابق، الذي تولى الرئاسة لفترة ولاية واحدة، "قد أقرر ذلك حتى اتغلب عليهم للمرة الثالثة".

وكان ترامب يلمح إلى أنه فاز بالفعل في انتخابات نوفمبر ضد الديمقراطي جو بايدن.

ويواصل ترامب تكرار هذا الادعاء غير الموثوق ويرفض بحزم الاعتراف بهزيمته في الانتخابات في نوفمبر الماضي، ويدعي ترامب أنه تمت سرقة فوزه بالانتخابات الرئاسية، بسبب التزوير الواسع، لكنه لم يقدم أي دليل على ذلك.

وحصل الرئيس بايدن على 81 مليون صوت في الانتخابات وأغلبية واضحة في المجمع الانتخابي، بينما حصل ترامب على أكثر من 74 مليون أمريكي.

وفي استطلاع غير رسمي للمشاركين في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين، أعرب 95 % عن تأييدهم استمرار سياسات ترامب، فيما أعرب 70 % عن رغبتهم في ترشح ترامب مرة أخرى في عام 2024.

واحتشد أنصار مخلصون لترامب في المؤتمر في الأيام القليلة الماضية، وابتعد منتقدو الرئيس السابق من داخل الحزب عن مؤتمر العمل السياسي للمحافظين هذا العام.

ويقام الحدث السنوي عادة في واشنطن، لكن تم نقله إلى أورلاندو هذا العام بسبب قيود كوفيد-19 المخففة في فلوريدا.

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