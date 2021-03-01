الصين تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، إنها سجلت 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي للبلاد يوم الأحد، وذلك مقابل ست حالات في اليوم السابق.وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت أيضا 13 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض.ولا تسجل الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات عدوى مؤكدة.ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الصين إلى 89912 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.