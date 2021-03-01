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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كازاخستان تسجل 622 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:22 ص
كورونا في كازاخستان
كورونا في كازاخستان
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سجلت كازاخستان 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 213 ألفا و431 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخستانية - في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" المحلية اليوم الإثنين - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 547 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 196 ألفا و889 حالة.

وأضافت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، مضيفة أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس التاجي يبلغ حتى الآن 20 ألفًا و277 شخصًا، منهم 254 في حالة حرجة.

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