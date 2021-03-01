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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند: أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:20 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
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سجلت الهند 15 ألفا و510 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و96 ألفا و731 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الإثنين - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة ذاتها 106 وفيات جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 157 ألفا و157 شخصا.

وأفادت الوزارة بأن 11 ألفا و228 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 10 ملايين و786 ألفا و457 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 168 ألفا و627 شخصا.

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